Gambiya\'da Türk Filmi Akşamları Başladı

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'daki Banjul Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Türk Filmi Akşamları" etkinliği başladı.

Başkent Banjul'daki YEE'de, iki haftada bir düzenlenecek "Türk Filmi Akşamları" etkinliğiyle Türk sinemasının seçkin yapımları sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ilk gösterimde, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği "Vizontele" filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösterime, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkçe kursiyerleri, Türk kültürüne ilgi duyan Gambiyalılar ile Banjul'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Misafirlere Türk çayı, Türk kahvesi ve patlamış mısır ikram edildi.

Büyükelçi Oba, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, YEE'nin Banjul'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Banjul'da Gambiyalı dostlar ve vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Oba, "YEE'miz çok kısa sürede aktif bir şekilde faaliyetlerine başladı. Bu bizim için büyük bir gurur. Film akşamları da hep hayal ettiğimiz bir projeydi. Hayata geçtiği için çok memnunuz." dedi.

Oba, Gambiya'da YEE'nin etkinliklerinin artarak devam etmesini umduklarını ifade etti.

"Sinemanın evrensel dili kültürel yakınlığı artırıyor"

YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe ise sinemanın kültürlerarası etkileşim açısından önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

Efe, "Sinema aracılığıyla ortak duygular ve hikayeler paylaşmanın, kültürlerarası anlayışı derinleştireceğine inanıyoruz. Sinemanın evrensel dili sayesinde kültürel yakınlığı artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Filmi Akşamları" etkinliklerinin her iki haftada bir farklı yapımlarla süreceğini belirten Efe, Gambiyalı izleyicilerin Türk sinemasının farklı dönemlerinden örneklerle buluşacağını söyledi.