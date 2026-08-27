Gamescom 2026 Köln'de Başladı - Son Dakika
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Gamescom 2026 Köln'de Başladı

Gamescom 2026 Köln\'de Başladı
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Dünyanın en büyük oyun fuarı Gamescom 2026, Köln'de 67 ülkeden 1.600 katılımcıyla başladı.

KÖLN, 27 Ağustos (Xinhua) -- Dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları fuarı Gamescom 2026 Almanya'nın Köln kentinde başladı.

Çarşamba günü kapılarını sektörden ziyaretçilere ve medya temsilcilerine açan fuar 5 gün sürecek. Fuardaki 67 ülke ve bölgeden 1.600'den fazla katılımcının yüzde 70'inden fazlasını uluslararası şirketler oluşturuyor.

Köln Fuar Merkezi'ndeki 233.000 metrekarelik sergi alanında Köln Fuar Merkezi ve Alman Oyun Endüstrisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar kapsamında oyun denemeleri, cosplay gösterileri, masa ve araba oyunları, sanatçı alanı, kampüs işe alımları ve oyunla ilgili ürünlerin satışı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Fuarda ilk kez tüm sergi salonları katılımcılar tarafından tamamen rezerve edildi. Alman Oyun Endüstrisi Derneği Genel Müdürü Felix Falk, katılımcı sayısının rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Küçük ekiplerin yaratıcılıklarını ve ürünlerini sergilemeye ayrılan bağımsız oyun geliştiricileri alanının ölçeğinin de benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu belirten Falk, bunların oyun kültürünün cazibesinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Köln Fuar Merkezi Kıdemli Proje Yöneticisi Grace Pan, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Gamescom 2026'da toplam 60 Çinli şirketin yer aldığını, bunun da yeni bir rekor anlamına geldiğini belirtti.

Geniş bir konu yelpazesine sahip olan Çinli şirketlerin sergilediği oyunların birçoğu fuarda oyunseverlerin denemesi için yurtdışında ilk kez vitrine çıkıyor. Çinli şirketler tarafından geliştirilen son teknoloji oyunlar, oyun sektörü ve oyunculardan büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Fc Köln, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamescom 2026 Köln'de Başladı - Son Dakika

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