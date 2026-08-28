Gamescom'da Çinli Oyun Şirketleri Rekor Kırdı - Son Dakika
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Gamescom'da Çinli Oyun Şirketleri Rekor Kırdı

Gamescom\'da Çinli Oyun Şirketleri Rekor Kırdı
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Köln'deki Gamescom fuarında 60 Çinli oyun şirketi küresel ölçekte üretim vurgusu yaptı.

KÖLN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunu fuarı Gamescom, rekor sayıda Çinli oyun şirketini ağırlıyor.

Fuarda oyun ve yeniliklerini sergileyen 60 Çinli şirket, yeni projelerini tanıtmanın ötesine geçerek sadece "küreselleşmek" yerine gerçek anlamda "küresel ölçekte üretim" aşamasına evrildiklerini vurguluyor. Bu yaklaşım, şirketlerin uluslararası pazara çok daha derin ve gelişmiş bir entegrasyon sağladığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Fc Köln, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamescom'da Çinli Oyun Şirketleri Rekor Kırdı - Son Dakika

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