Gana Cumhurbaşkanı Mahama, ABD'nin sağlık anlaşmasını 'küçültücü' bularak reddetti - Son Dakika
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Gana Cumhurbaşkanı Mahama, ABD'nin sağlık anlaşmasını 'küçültücü' bularak reddetti

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Gana Cumhurbaşkanı Mahama, ABD'nin önerdiği sağlık anlaşmasını hassas veri paylaşımı ve ilaç denetimi şartları nedeniyle reddettiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu anlaşmayı reddetti; Mahama, Sağlık Bakanına ABD Büyükelçisine kabul etmeyeceklerini bildirme talimatı verdi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkesinin, ABD'nin sağlık yardımlarının yerine geçmesi amacıyla önerdiği sağlık anlaşmasını, hassas sağlık verilerinin paylaşılması, karşı finansman yükümlülüğü ve ilaçların denetimiyle ilgili hükümler nedeniyle reddettiğini açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Mahama, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının ABD'nin önerdiği anlaşmayı inceleyerek Bakanlar Kuruluna sunduğunu ve bazı maddelerin kabul edilemez bulunduğunu belirtti.

Mahama, Gana'nın ABD'nin sağlık yardımlarının yerine geçmesi amacıyla önerilen sağlık anlaşmasını, hassas sağlık verilerinin paylaşılması, karşı finansman yükümlülüğü ve ilaçların denetimiyle ilgili hükümler nedeniyle reddettiğini söyledi.

Anlaşmanın, Gana'nın "patojen profili" ile tıbbi kayıtlarının ABD'ye sunulmasını öngördüğünü belirten Mahama, anlaşmada ayrıca Gana'nın sağlık programına belirli miktarda karşı finansman sağlaması ve program kapsamında ülkeye getirilecek ilaç ve tıbbi ürünlerin Gana Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından denetlenmemesine ilişkin hükümlerin bulunduğunu kaydetti.

Mahama, söz konusu şartları "küçültücü" olarak nitelendirerek Bakanlar Kurulunun anlaşmayı kısa sürede reddettiğini ve Sağlık Bakanına, ABD Büyükelçisine anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirmesi talimatını verdiğini aktardı.

Mahama ayrıca, ABD yardımlarının kesilmesinin ardından Gana'nın sağlık sektöründe finansman açığı oluştuğunu belirterek ülkenin dış yardımlara bağımlılığını azaltmayı ve ilaç ile aşı üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen "Accra Reset" girişimine vurgu yaptı.

Gana, ABD ile söz konusu sağlık anlaşmasını Nisan 2026'da da reddetmişti.

Gana basınında yer alan önceki haberlere göre, beş yıllık anlaşma kapsamında ülkeye yaklaşık 109 milyon dolarlık ABD sağlık desteği sağlanması öngörülüyordu.

Anlaşmaya ilişkin müzakereler Kasım 2025'te başlamış, tarafların 24 Nisan 2026'ya kadar uzlaşması planlanmıştı.

Kaynak: AA
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