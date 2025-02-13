Gana'da Eski Maliye Bakanı Kaçak İlan Edildi

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Gana'da, görevde bulunduğu dönemde yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, özel savcılık tarafından "kaçak" ilan edildi.

Gana Özel Savcısı Kissi Agyabeng, başkent Akra'da düzenlediği basın toplantısında, eski Maliye Bakanı Ofori-Atta'nın, hakkında yürütülen soruşturmalardan kaçmak için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Ofori-Atta'nın şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığını ancak buna uymadığını vurgulayan Agyabeng, "Kendisi Gana'dan ocak ayı başında ayrıldı ve gönüllü olarak geri dönme niyetinde değil. Bu nedenle kaçak ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Agyabeng, eski Bakan'ın geri getirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Eski Maliye Bakanı, özellikle 58 milyon dolarlık devlet ödeneğine rağmen halen tamamlanmayan "Ulusal Katedral" projesi dahil çeşitli mali usulsüzlüklerle suçlanıyor.

Ofori-Atta, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, avukatlarının özel savcılığa ilettiği bilgilere göre, tıbbi tedavi görmek üzere ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Ken Ofori-Atta, Ocak 2017 ile Şubat 2024 tarihleri arasında, Yeni Vatansever Parti (NPP) hükümeti döneminde maliye bakanı olarak görev yapmıştı.