Gana'da Gıda Güvensizliği Artıyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da, bu yılın mart-mayıs döneminde 2,4 milyondan fazla kişinin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gana Tarım Bakanlığı İstatistik, Araştırma ve Bilgi Müdürlüğü, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Sahel'de Kuraklıkla Mücadele Daimi Hükümetlerarası Komitesi (CILSS) işbirliğiyle "Gıda ve Beslenme Güvenliği Durumu" başlıklı bir rapor hazırladı.

Gana'da, bu yılın mart-mayıs döneminde 2,4 milyondan fazla kişinin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, bu sayının ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4'üne denk geldiği kaydedildi.

Raporda, haziran-ağustos döneminde yürütülecek tarım ve sağlık müdahaleleri sayesinde gıda güvensizliği riski altındaki kişi sayısının yaklaşık 2 milyona (nüfusun yüzde 6,3'ü) düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, gıda güvensizliğinin başlıca nedenleri arasında 2024'te ülkenin 8 bölgesinde yaşanan kuraklık, iklim değişikliği ve kırılgan topluluklar üzerindeki ekonomik baskıların öne çıktığı belirtildi. Özellikle kuzey bölgelerinde uzun süren kuraklıkların tarımsal üretimi ve geçim kaynaklarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda, Batı Afrika ülkeleri arasında yalnızca Fildişi Sahili ve Benin'in Gana'dan daha iyi bir gıda güvenliği tablosu sunduğu belirtilerek, "Gana çoğu komşu ülkesine kıyasla daha iyi bir performans sergilese de mevcut tablo hala endişe vericidir." denildi.

Raporda ayrıca, kırılgan toplulukların mevcut sosyal koruma programlarına yönlendirilmesinin, ekonomik ve çevresel şokların etkisini azaltmada kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.