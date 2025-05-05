Gana'da Gıda Güvensizliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gana'da Gıda Güvensizliği Artıyor

Mart-mayıs döneminde Gana'da 2,4 milyon kişi gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya.

05.05.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika ülkesi Gana'da, bu yılın mart-mayıs döneminde 2,4 milyondan fazla kişinin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gana Tarım Bakanlığı İstatistik, Araştırma ve Bilgi Müdürlüğü, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Sahel'de Kuraklıkla Mücadele Daimi Hükümetlerarası Komitesi (CILSS) işbirliğiyle "Gıda ve Beslenme Güvenliği Durumu" başlıklı bir rapor hazırladı.

Gana'da, bu yılın mart-mayıs döneminde 2,4 milyondan fazla kişinin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, bu sayının ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4'üne denk geldiği kaydedildi.

Raporda, haziran-ağustos döneminde yürütülecek tarım ve sağlık müdahaleleri sayesinde gıda güvensizliği riski altındaki kişi sayısının yaklaşık 2 milyona (nüfusun yüzde 6,3'ü) düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, gıda güvensizliğinin başlıca nedenleri arasında 2024'te ülkenin 8 bölgesinde yaşanan kuraklık, iklim değişikliği ve kırılgan topluluklar üzerindeki ekonomik baskıların öne çıktığı belirtildi. Özellikle kuzey bölgelerinde uzun süren kuraklıkların tarımsal üretimi ve geçim kaynaklarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda, Batı Afrika ülkeleri arasında yalnızca Fildişi Sahili ve Benin'in Gana'dan daha iyi bir gıda güvenliği tablosu sunduğu belirtilerek, "Gana çoğu komşu ülkesine kıyasla daha iyi bir performans sergilese de mevcut tablo hala endişe vericidir." denildi.

Raporda ayrıca, kırılgan toplulukların mevcut sosyal koruma programlarına yönlendirilmesinin, ekonomik ve çevresel şokların etkisini azaltmada kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da Gıda Güvensizliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 00:52:20. #7.12#
SON DAKİKA: Gana'da Gıda Güvensizliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.