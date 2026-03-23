Gana'da Köle Ticaretine Karşı Tarihi Adım

23.03.2026 16:39
Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa, köle ticaretini ağır suç olarak tanıyan karar tasarısını sunacak.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ülkesinin, "transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını gündeme taşıyacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Ablakwa, bir programda yaptığı konuşmada, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından 25 Mart'ta sunulacak tasarının, tarihsel adaletin sağlanması açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

Ablakwa, "Gana'nın transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına yönelik bir karar tasarısını gündeme taşıyacağının altını çizdi.

Transatlantik köle ticaretinin, Afrika halkları üzerinde yüzyıllar boyunca derin ve kalıcı yaralar bıraktığını vurgulayan Ablakwa, "Yaklaşık 300 yıl boyunca Afrikalılar birer mülk gibi görüldü, dokunuldular, aşağılandılar, tecavüze uğradılar ve zorla kıtalarından koparıldılar." dedi.

Ablakwa, 12,5 milyondan fazla Afrikalının son derece insanlık dışı koşullarda köleleştirildiğini hatırlatarak, uluslararası toplumun bu trajediyi hala yeterince tanımadığını vurguladı.

Söz konusu tasarının yalnızca tarihsel bir tespit olmadığına işaret eden Ablakwa, bunun, sorumluların özür dilemesi ve mağdurlara yönelik tazminat süreçlerinin başlatılması için çağrı niteliği taşıdığını da dile getirdi.

Ablakwa, Gana hükümetinin bu girişimle küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini kaydederek, "Artık onarıcı adalet talep etmenin ve geçmişle yüzleşmenin zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Advertisement
