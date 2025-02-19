Gana'da Kolera Salgını: 719 Vaka, 49 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gana'da Kolera Salgını: 719 Vaka, 49 Ölüm

Gana'da kolera salgınında 719 vaka kaydedildi, 49 kişi hayatını kaybetti. Aşı programı başlatıldı.

19.02.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKRA, 19 Şubat (Xinhua) -- Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, ülkede etkili olan kolera salgınında 719 vakanın kaydedildiğini ve en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akandoh salı günü yaptığı açıklamada, Ekim 2024'te Büyük Akra Bölgesi'nde başlayan salgının o zamandan bu yana 4 bölgeye daha yayıldığını belirtti.

Akandoh, yetkililerin hastalığı kontrol altına alma ve daha fazla yayılmasını önleme çabalarını yoğunlaştırdığını, ülke çapında şüpheli vaka görülen 6.145 kişiden 719'unun doğrulandığını ve 49 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakan, "Merkezdeki bölgede endişe verici duruma rağmen, yeni kolera vakaları azalıyor ve başlangıçta kötü etkilenen Agona Batı bölgesi ve Effutu bölgesindeki yeni vakalarda düşüş görülüyor" diye ekledi.

Gana Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat'ta salgını engellemek için yüksek riskli bölgelere aşı dağıtarak ağızdan aşılama programı başlattı.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanı, Kolera, Güncel, Sağlık, Dünya, Gana, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da Kolera Salgını: 719 Vaka, 49 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Gana'da Kolera Salgını: 719 Vaka, 49 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.