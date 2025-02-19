Gana'da Kolera Salgını: 719 Vaka, 49 Ölüm

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AKRA, 19 Şubat (Xinhua) -- Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, ülkede etkili olan kolera salgınında 719 vakanın kaydedildiğini ve en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akandoh salı günü yaptığı açıklamada, Ekim 2024'te Büyük Akra Bölgesi'nde başlayan salgının o zamandan bu yana 4 bölgeye daha yayıldığını belirtti.

Akandoh, yetkililerin hastalığı kontrol altına alma ve daha fazla yayılmasını önleme çabalarını yoğunlaştırdığını, ülke çapında şüpheli vaka görülen 6.145 kişiden 719'unun doğrulandığını ve 49 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakan, "Merkezdeki bölgede endişe verici duruma rağmen, yeni kolera vakaları azalıyor ve başlangıçta kötü etkilenen Agona Batı bölgesi ve Effutu bölgesindeki yeni vakalarda düşüş görülüyor" diye ekledi.

Gana Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat'ta salgını engellemek için yüksek riskli bölgelere aşı dağıtarak ağızdan aşılama programı başlattı.