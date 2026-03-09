Gana'da M Çiçeği Salgını: 8 Ölü, 1000 Vaka - Son Dakika
Gana'da M Çiçeği Salgını: 8 Ölü, 1000 Vaka

09.03.2026 19:08
Mayıs 2025'te başlayan M çiçeği salgınında Gana'da 8 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla vaka tespit edildi.

Gana'da Mayıs 2025'te başlayan M çiçeği (mpox) salgınında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'den fazla vakanın doğrulandığı bildirildi.

Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede artan M çiçeği vakalarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Akandoh, Mayıs 2025'te başlayan salgından bu yana Sağlık Bakanlığının Gana Sağlık Hizmeti ve uluslararası ortaklarla birlikte çok sektörlü bir müdahale planı uyguladığını belirtti.

Akandoh, salgının başlangıcından bu yana 25 bin 880 şüpheli vakanın tespit edildiğini, 3 Mart 2026 itibarıyla ise ülkede 1038 doğrulanmış vaka ve 8 ölüm kaydedildiğini söyledi.

Ölümlerin büyük ölçüde altta yatan sağlık sorunları bulunan kişilerde görüldüğünü aktaran Akandoh, şu anda yalnızca bir hastanın hastanede tedavi gördüğünü ve kritik durumda hasta bulunmadığını kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında acil durum koordinasyonu, yoğunlaştırılmış gözetim ve temaslı takibi yürütüldüğünü belirten Akandoh, temaslı kişilerin 21 gün boyunca izlem altında tutulduğunu ifade etti.

Akandoh, ayrıca riskli temaslılara yönelik reaktif aşılama uygulamasının başlatıldığını belirterek, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dünya Sağlık Örgütü'nden 33 bin 600 M çiçeği aşısı temin edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

