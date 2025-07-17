Gana'da Maden Göçüğü: 4 Ölü, 20 Mahsur

AKRA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Gana'nın Doğu Bölgesi'nde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise halen mahsur durumda.

Yerel medyanın bildirdiğine göre çarşamba günü Denkyembour bölgesindeki Akyem Wenchi adlı yerleşim yerinde bulunan maden ocağının çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatta oldukları bildirilen 20 kişi ise madende mahsur kaldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken kurtarma çalışmaları yerel halkın da desteğiyle devam ediyor.