Gana'da Otobüs-Kamyon Kazası: 15 Ölü

Gana'nın Volta vilayetinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Gana Ulusal İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Volta vilayetindeki Peki-Tsame kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.
Kazada 15 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Peki İtfaiye İstasyonundan itfaiyecilerin olay yerine sevk edildiği ve kurtarma operasyonu yürütüldüğü kaydedildi.
