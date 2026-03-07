Gana'dan BM'ye Kölelik Önergesi - Son Dakika
Gana'dan BM'ye Kölelik Önergesi

07.03.2026 01:06
Cumhurbaşkanı Mahama, köleliği insanlığa karşı ağır suç olarak tanımak için BM'ye önerge sunacak.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkesinin kölelik ve transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak tanınması için Birleşmiş Milletler'e (BM) bir önerge sunacağını açıkladı.

Mahama, Gana'nın 6 Mart'ta kutlanan Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında kölelik tarihinin acı mirasına dikkati çeken Mahama, Gana'nın bu konuda uluslararası düzeyde adalet ve tazminat çağrısında bulunacağını belirtti.

Mahama, ülkesinin, kölelik ve transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak tanınması için BM'ye bir önerge sunacağını ifade etti.

Cape Coast ve Elmina kalelerinin zindanlarının, milyonlarca Afrikalının Orta Geçit üzerinden zorla sözde "Yeni Dünya"ya taşındığı karanlık tarih sayfalarını hatırlattığını söyleyen Mahama, "Ancak bu trajediden dünyayı etkilemeye devam eden olağanüstü bir direnç, yaratıcılık ve kültürel zenginlik doğdu." dedi.

Gana'nın BM'ye sunacağı önergenin, kölelikten etkilenen Afrikalıların torunları için adalet ve tazminat talebini de gündeme getireceğini belirten Mahama, şunları kaydetti:

"Bu ayın ilerleyen günlerinde Gana, kölelik ve transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak ilan edilmesi için BM'ye önerge sunacak. Bu girişim, uzun zamandır geciken adalet ve telafiyi temsil edecek."

Gana'nın Sahra Altı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olduğunu hatırlatan Mahama, konuşmasının sonunda vatandaşlara daha adil, barışçıl ve müreffeh bir ülke inşa etmek için birlik çağrısında bulundu.

Gana, 6 Mart 1957'de İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Kültür, Güncel, Gana, Son Dakika

