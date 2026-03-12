Gana ile Güney Kore'den Stratejik Anlaşmalar

Gana ile Güney Kore; deniz güvenliği, bilim ve teknoloji ile iklimin korunması alanlarında üç stratejik anlaşma imzaladı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın Güney Kore'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldı.

Mahama'nın beraberindeki Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı konutu Mavi Saray'da düzenlenen törende söz konusu anlaşmaları imzaladı.

Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmaların deniz güvenliği, bilim, teknoloji ve inovasyon ile iklimin korunması alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Ablakwa ayrıca, ziyaret kapsamında Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldiğini aktararak görüşmede tarım ve tarıma dayalı sanayi, yapay zeka, kritik minerallerin katma değerli işlenmesi, otomotiv üretimi, altyapı geliştirme ve demiryolu projeleri gibi alanlarda iş birliği imkanlarının ele alındığını kaydetti.

Mahama ile Jae-myung'un görüşmede Gana'nın kakao üretimindeki gücünün değerlendirilmesi ve kakao bazlı ürünler ve özellikle çikolata üretimi alanında ortak projeler geliştirilmesi ihtimali üzerinde de durduğunu aktaran Ablakwa, Mahama'nın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılının kutlanacağı 2027 kapsamında Jae-myung'u Gana'ya resmi ziyarette bulunmaya davet ettiğini belirtti.

Ablakwa, söz konusu ziyaretin, Lee'nin göreve başlamasından bu yana Güney Kore'de ağırladığı ilk Afrika lideri olması bakımından önem taşıdığını ifade etti.

İki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını dile getiren Ablakwa, Gana ile Güney Kore arasındaki iş birliğinin ileriki dönemde daha da derinleşmesini beklediklerini kaydetti.