 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gana, IMF'den 600 milyon dolarlık ikinci kısmı teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gana, IMF'den 600 milyon dolarlık ikinci kısmı teslim aldı

Gana, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından onaylanan 3 milyar dolarlık kredinin ikinci kısmı olan 600 milyon doları teslim aldı. Gana Maliye Bakanı, bu kısmın genel bütçe desteği yanı sıra eğitim, sağlık ve yol gibi alanlara tahsis edileceğini belirtti. Bu karar, ülkenin ekonomik toparlanma çabalarına önemli ölçüde destek sağlayacak.

Gana, IMF\'den 600 milyon dolarlık ikinci kısmı teslim aldı
22.01.2024 - 14:25,
Abone Ol

Gana'nın, Uluslararası Para Fonunun (IMF) onayladığı 3 milyar dolarlık kredinin ikinci kısmı olan 600 milyon doları teslim aldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, yaptığı açıklamada, teslim alınan 3 milyar dolarlık IMF kredisinin 600 milyon dolarlık ikinci kısmının, genel bütçe desteğinin yanı sıra özellikle eğitim, sağlık ve yol gibi alanlara tahsis edileceğini ifade ederek, bunun, ülkenin ekonomik toparlanma çabalarını önemli ölçüde destekleyeceğini kaydetti.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapan Gana, Mayıs 2023'te kredinin ilk kısmı olan 600 milyon doları teslim almıştı.

Bu karar eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gana, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana, IMF'den 600 milyon dolarlık ikinci kısmı teslim aldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gana, IMF'den 600 milyon dolarlık ikinci kısmı teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement