Gana, IMF\'den 600 milyon dolarlık ikinci kısmı teslim aldı

Gana'nın, Uluslararası Para Fonunun (IMF) onayladığı 3 milyar dolarlık kredinin ikinci kısmı olan 600 milyon doları teslim aldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, yaptığı açıklamada, teslim alınan 3 milyar dolarlık IMF kredisinin 600 milyon dolarlık ikinci kısmının, genel bütçe desteğinin yanı sıra özellikle eğitim, sağlık ve yol gibi alanlara tahsis edileceğini ifade ederek, bunun, ülkenin ekonomik toparlanma çabalarını önemli ölçüde destekleyeceğini kaydetti.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapan Gana, Mayıs 2023'te kredinin ilk kısmı olan 600 milyon doları teslim almıştı.

Bu karar eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.