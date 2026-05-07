Gana ve BAE Enerji İşbirliği Anlaşması

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile enerji alanındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Mahama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abu Dabi'de Al Nahyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Gana'nın enerji altyapısının dönüştürülmesine yönelik stratejik ortaklığın ele alındığını kaydeden Mahama, petrol ve doğal gaz sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Mahama, işbirliği kapsamında BAE'nin Gana'da petrol ve doğal gaz depolama tesislerine yatırım yapmasının gündeme geldiğini aktararak, bunun ülkesinin enerji güvenliği ve tedarik zinciri dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Enerji portföyünün çeşitlendirilmesi ihtiyacını da görüştüklerini belirten Mahama, ham petrole bağımlılığı azaltmayı ve daha temiz alternatif enerji kaynaklarıyla uzun vadeli enerji istikrarı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Mahama ayrıca görüşmede küresel güvenlik konularının da ele alındığını belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalar konusunda Gana'nın BAE ile dayanışma içinde olduğunu Al Nahyan'a ilettiğini kaydetti.

Tarafların, çatışmaların bir an önce sona ermesi ile dünyanın sürdürülebilir kalkınma, inovasyon ve yapay zeka alanlarına odaklanabilmesi konusunda ortak irade taşıdığını ifade eden Mahama, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.