Gana ve Japonya İşbirliği Anlaşması

Gana ve Japonya, kakao işleme, stratejik altyapı ve halklar arası ilişkiler alanlarında işbirliği geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nda (TICAD) Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile görüştü.

Mahama, görüşmenin ardından ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İşiba ile yaptıkları görüşmede iki ülke arasında kakao işleme, stratejik altyapı ve halklar arası ilişkiler alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Gana'nın Japonya'nın kakao ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını kaydeden Mahama, "Japon yatırımcıları Gana Kakao İşleme Şirketi ile ortaklığa davet ederek fabrikanın yenilenmesi ve kakao işleme kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahama, ülkesindeki Volta Gölü üzerindeki Volivo Köprüsü projesini de gündeme getirdiklerini aktararak, Japonya'nın 2016'da sağladığı finansal desteğe teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mahama, köprünün tamamlanabilmesi için kalan yüzde 64'lük finansman açığının özellikle hibe yoluyla kapatılması talebini yineledi.