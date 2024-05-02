Gana\'ya iade edilen Asante Kraliyeti\'ne ait 32 tarihi eser sergilenmeye başlandı

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Gana'da, Avrupa'ya kaçırıldıktan 150 yıl sonra iade edilen Asante Kraliyeti'ne ait 32 tarihi eser sergilenmeye başlandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İngiltere tarafından geçen ay iade edilen eserler, Ashanti vilayetinin başkenti Kumasi'deki Manhyia Sarayı Müzesi'nde sergileniyor.

Asante Kralı 2. Otumfuo Osei Tutu, yaptığı açıklamada, eserlerin Asante Krallığı'na iadesini "Afrika kıtasının paylaştığı ruhun geri dönüşü" olarak tanımladı.

Tutu, eserlerin asıl yerine geri döndüğünü belirterek, halkı, eserleri görmek için Manhyia Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Gana'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde yer alıyor.

British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi, ocakta "Asante Kraliyet mücevherleri" olarak bilinen Gana'ya ait altın eserleri, sergilenmesi için 150 yıl sonra bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

Asante Kraliyeti'nden nisanda yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi'nin, Asante Kraliyeti'ne ait aralarında altın ve gümüş kıyafetler???????in de olduğu 32 tarihi eseri iade ettiği belirtilmişti.