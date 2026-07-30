Gana'da otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü
Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ashanti vilayetine bağlı Kumasi-Konongo kara yolunda yolcu taşıyan otobüs, yük kamyonuyla çarpıştı.
Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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