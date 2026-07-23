Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
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Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

23.07.2026 22:09
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Tunus'ta tutuklu Gannuşi'nin sağlık durumu kötüleşti, avukatları ile görüşmesine izin verilmiyor.

Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma heyeti, müvekkillerinin sağlık durumunun kötüleştiğini ve kendisiyle görüşmelerine izin verilmediğini açıkladı.

Savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre bazı avukatlar, Gannuşi'nin geçen hafta cuma günü baygınlık geçirdiğini ve ciddi halsizlik yaşadığını aktardı.

Açıklamada, Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin endişelerin arttığı belirtilerek, avukatları ile aile üyelerinin ziyaret taleplerinin yetkililerce reddedildiği öne sürüldü.

Savunma heyeti, söz konusu kararın tutukluların temel haklarını ihlal ettiğini, Gannuşi'nin fiziki güvenliği ve sağlık durumuna ilişkin sorumluluğun Tunus makamlarına ait olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Keyfi Gözaltılar Çalışma Grubu'nun Gannuşi'nin tutulmasını "keyfi gözaltı" olarak değerlendiren ve serbest bırakılması ile hakkında ileri sürülen ihlallerin soruşturulmasını isteyen kararına da atıfta bulunuldu.

Tunus makamlarından savunma heyetinin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gannuşi'nin kızı ve muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi'nin kızı Hayfa eş-Şabbi de daha önce yaptıkları açıklamalarda, Gannuşi'nin cezaevinde aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylemiş, Tunus makamları ise bu iddialara ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Öte yandan, Nahda Hareketi'nin eski milletvekillerinden ve 2019-2024 döneminde Halk Temsilcileri Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Mezyub, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini ve hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Tunus'ta etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının Gannuşi'nin sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını vurgulayan Mezyub, Gannuşi'nin son bir ay içinde 4 kez hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika

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