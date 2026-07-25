Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

Eski Tunus İnsan Hakları ve Geçiş Dönemi Adaleti Bakanı ve avukat Samir Dilo, cezaevinde bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin son dönemde kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilo, Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda dolaşan bilgiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gannuşi'nin son haftalarda çeşitli nedenlerle birkaç kez hastaneye sevk edildiğini belirten Dilo, "Gannuşi son dönemde kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldı." dedi.

Kendisiyle birkaç gün önce görüştüğünü aktaran Dilo, Gannuşi'yi son derece bitkin halde gördüğünü, ertesi gün ise avukat görüşmeleri bölümünde baygınlık geçirdiği bilgisini edindiğini kaydetti.

Dilo, açıklamasında, Gannuşi'nin sağlık durumunun daha da kötüleşmesi halinde cezaevi idaresinin sağlık hizmeti sunduğunu ileri sürebileceğini ancak yargılama sürecinde sorumluluğu bulunanların ve Gannuşi'nin cezaevinde tutulmaya devam edilmesini isteyenlerin sorumluluktan kaçamayacağını vurguladı.

Nahda Hareketi lideri ve Tunus Meclisinin eski Başkanı Raşid el-Gannuşi, Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Gannuşi hakkında, aralarında "devlet güvenliğine karşı komplo", "terörle bağlantılı finansman", "kamuoyunu kışkırtma" ve "Ramazan toplantısı" davasının da bulunduğu çeşitli dosyalarda farklı hapis cezaları verildi. Nahda Hareketi ve Gannuşi'nin avukatları, davaların siyasi saiklerle açıldığını söylerken, Tunus makamları ise yargının bağımsız şekilde görev yaptığını belirtiyor.

Nahda Hareketi, Gannuşi'nin avukatları ve bazı insan hakları kuruluşları son günlerde yaptıkları açıklamalarda, 84 yaşındaki Gannuşi'nin sağlık durumunun cezaevi koşulları ve aşırı sıcaklar nedeniyle kötüleştiğini belirterek gerekli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması çağrısında bulunmuştu.