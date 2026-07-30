Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşti - Son Dakika
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Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşti

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Tunus'ta cezaevindeki Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumu hızla kötüleşti, acil çağrılar yapıldı.

TUNUS (AA) – Tunus'ta cezaevindeki Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ailesi, sağlık durumunun son dönemde hızla kötüleştiğini belirterek uluslararası kamuoyuna acil çağrıda bulundu.

Gannuşi'nin kızı Tesnim el-Harici tarafından aile adına yapılan yazılı açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin temmuz ayı boyunca sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevinden 6 kez hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gannuşi'nin yaklaşık iki hafta önce hastaneden cezaevine döndükten sonra avukatıyla görüşmesi sırasında yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldığı, ardından 11 gün boyunca ailesi ve avukatlarının kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği belirtildi.

Bu süreçte Gannuşi'nin ziyaret hakkının tanınması talebiyle yemek yemeyi ve ilaç almayı reddettiği aktarılan açıklamada, cezaevine geri gönderilmesinin ardından dün sağlık durumu yeniden kötüleşen Gannuşi'nin temmuz ayı içinde altıncı kez hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastaneye sevk edilen mahkumların aileleri ve avukatlarının 21 güne kadar mahkumları ziyaret edememesine yönelik yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği ve bunun hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Gannuşi'nin sağlık dosyasına erişim talebinde bulunan aile, bağımsız doktorların sağlık durumunu incelemesine izin verilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun 2025 yılında yayımladığı 63 sayılı görüşe ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesinin 28 Ağustos 2023 tarihli geçici tedbir kararına atıfta bulunularak, Tunus makamlarından bu kararları uygulamaları talep edildi.

Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması, hastanedeki tıbbi izolasyon uygulamasına son verilmesi, ailesi ve avukatlarının kendisini ziyaret etmesine izin verilmesi, sağlık dosyasının şeffaf biçimde paylaşılması ve bağımsız doktorların muayene yapmasına imkan tanınması çağrısında bulunuldu.

Raşid el-Gannuşi, 2023 yılından bu yana hakkında açılan çeşitli davalar kapsamında tutuklu bulunuyor.

Tunus makamları daha önce yaptıkları açıklamalarda, cezaevlerindeki tüm tutukluların gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığını ve sağlık durumları gerektirdiğinde hastanelere sevk edildiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşti - Son Dakika

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