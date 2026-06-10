Gannuşi'ye Müebbet Ceza Tepkileri

Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi hakkında verilen müebbet hapis cezasına Tunus'tan ve uluslararası kamuoyundan tepkiler geldi.

"Uluslararası Gannuşi'yi Destekleme Komitesi" tarafından yayımlanan bildiride, Gannuşi ile diğer sanıklar hakkında verilen hapis cezaları kınandı ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını çağrısı yapıldı.

Nahda Hareketi'nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve 60'tan fazla siyasetçi, akademisyen ve insan hakları savunucusunun imzasını taşıyan bildiri, 2 Haziran'da Tunus'ta kamuoyunda "gizli yapılanma" olarak bilinen davada verilen mahkumiyet kararlarının ardından geldi.

Tunus mahkemesi, söz konusu davada Nahda Hareketi'nin bazı yöneticileri hakkında müebbet hapis cezası vermiş, sanıklar arasında hareket lideri Gannuşi de yer almıştı.

Bildiriye imza atanlar arasında Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Muhammed Münsif el-Merzuki, Bosna Hersek'in eski Başbakanı ve eski Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Haris Silayciç, Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi ve ABD Dışişleri Bakanlığının eski Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı David Mack da bulunuyor.

Bildiride, Gannuşi ve diğer siyasi isimler hakkında verilen kararların "adaletsiz ve şoke edici" olduğunun altı çizildi.

Gannuşi hakkında müebbet hapis cezasının yanı sıra 30 yıl ek hapis cezası verilmesinin, "2021'den bu yana muhalif bir siyasi figür hakkında verilen en ağır karar" olduğuna dikkat çekildi.

Kararın, Tunus'ta siyasi muhalefeti hedef alan uygulamalarda "tehlikeli bir emsal" oluşturduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Tunus'taki siyasi tutukluların durumuna ilişkin harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gannuşi, Nisan 2023'ten bu yana çeşitli davalar kapsamında tutuklu bulunuyor. Tunus'ta son yıllarda muhalifler, iş insanları ve medya temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında soruşturma ve yargı süreçleri yürütülüyor???????.