Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana, karaca, kurt, tilki, kartal ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Karaca, kurt, tilki, kartal ve yaban domuzu fotokapanla doğal ortamlarında görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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