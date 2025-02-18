Gara ve Pençe-Kilit'te 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek" ifadelerine yer verildi.