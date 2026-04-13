Garanti BBVA Teknokentlerle İş Birliği Yaparak Girişimcileri Destekliyor

Garanti BBVA, Bilkent Cyberpark, İTÜ ARI Teknokent ve ODTÜ Teknokent ile iyi niyet anlaşmaları imzalayarak teknoloji girişimlerini finansal bilgi, mentorluk ve küresel ağlarla buluşturmayı amaçlıyor. İş birlikleri kapsamında girişimcilere finansal okuryazarlık eğitimleri, hızlandırma programları, avantajlı krediler ve özel bankacılık çözümleri gibi çok katmanlı destekler sunulacak. İmza törenleri, teknokent genel müdürleri ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, girişimcilik ekosistemine bütünsel bir yaklaşımla katkı sağladıklarını belirterek, girişimcilerin finansmana, bilgiye ve küresel fırsatlara erişiminin önemini vurguladı. İş birliği kapsamında, girişimcilere finansal okuryazarlık eğitimleri, Partners Tech Hızlandırma Programı ve özel bankacılık hizmetleri sunulacak. Ayrıca, Garanti BBVA'nın Techstars ile iş birliği sayesinde girişimciler küresel mentorluk ağlarına erişim sağlayacak ve Global Expansion Day gibi platformlarla uluslararası ekosistemlere bağlanacak.