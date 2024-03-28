Garanti BBVA, Uluslararası Caz Günü'nde 5 konser düzenleyecek

Garanti BBVA, UNESCO tarafından 2012'de ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü dolayısıyla 5 farklı mekanda, 5 konser düzenleyecek.
Uluslararası Caz Günü'nde Blind'da Portico Quartet, Bova'da Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem, Salon İKSV'de Cherise, Nardis Jazz Club'da Dilek Sert Erdoğan, Zorlu PSM %100 Studio'da ise Yazz Ahmed müzikseverlerle buluşacak.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, olay günü alkol aldıklarını ve Buket'in aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine direksiyona geçtiğini iddia etti. Kazada yaralanan müşteki, R.Ö'den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Özel, ayrıca yerel seçimlerde aday belirleme sürecini ve İstanbul'daki anket sonuçlarını değerlendirdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e adaylıktan çekilme çağrısı yaptı ve sahte pankartlara tepki gösterdi. Ayrıca, Turhan Çömez'in alacağı oy kaybettirmeye yönelik bir oy olduğunu belirtti.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
TRT Belgesel'de yayınlanan 'Oyunbozan' belgeselinin dördüncü bölümü olan 'Gökbey', Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel maksat helikopteri olan 'Gökbey'in üretim sürecini ve testlerini anlatıyor. Belgeselde, helikopterin çift motorlu ve tek motorlu test süreçleri grafikler, animasyonlar ve görüntüler eşliğinde izlenebilecek.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. idaresindeki otomobil ile V.T.'nin kullandığı pikap çarpıştı. Kazada sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek onların beklentilerini dinledi ve mahallelerin sorunlarını çözmek için destek sözü verdi. Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen Ramazan şenliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Abdulkadir Şahiner'in yanından ayrılmayan çocuklar, fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturdu. Şenlikte çocuklara pamuk şekeri, oyuncak ve balon dağıtılırken, yetişkinlere ise Osmanlı şerbeti ve çay ikramı yapıldı.
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