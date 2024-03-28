Garanti BBVA, Uluslararası Caz Günü'nde 5 konser düzenleyecek - Son Dakika
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Garanti BBVA, Uluslararası Caz Günü'nde 5 konser düzenleyecek

Garanti BBVA, UNESCO tarafından 2012'de ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü dolayısıyla Blind, Bova, Salon İKSV, Nardis Jazz Club ve Zorlu PSM %100 Studio'da 5 farklı mekanda 5 konser düzenleyecek. Konserlerde Portico Quartet, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem, Cherise, Dilek Sert Erdoğan ve Yazz Ahmed sahne alacak.

28.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:27
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Garanti BBVA, UNESCO tarafından 2012'de ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü dolayısıyla 5 farklı mekanda, 5 konser düzenleyecek.

Uluslararası Caz Günü'nde Blind'da Portico Quartet, Bova'da Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem, Salon İKSV'de Cherise, Nardis Jazz Club'da Dilek Sert Erdoğan, Zorlu PSM %100 Studio'da ise Yazz Ahmed müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garanti BBVA, Uluslararası Caz Günü'nde 5 konser düzenleyecek - Son Dakika

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