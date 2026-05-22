Gargaş'tan ABD-İran Çatışması Uyarısı

22.05.2026 16:00
BAE'li yetkili Gargaş, ABD-İran çatışmasının karmaşayı arttıracağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enwar Gargaş, ABD ile İran arasında yaşanacak yeni bir çatışmanın durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

Gargaş, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen GLOBSEC Forum'da bölgesel gündeme dair açıklamada bulundu.

Yalnızca ateşkese ulaşmayı hedefleyen müzakerelerin gelecekte yeni çatışmaların zeminini hazırlayabileceği uyarısında bulunan Gargaş, şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasında yaşanacak yeni bir çatışma, durumu daha da karmaşık hale getirecektir. Olası bir siyasi çözüm ise gelecekte yeni krizlerin önüne geçecek şekilde temel sorunları ele almalıdır."

ABD ile İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya varma ihtimalini "yüzde 50" olarak değerlendiren Gargaş, Tahran yönetimine müzakerelerde taleplerini fazla yükseltmeme çağrısında bulundu.

Gargaş, normal şartlarda küresel petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden olağan işleyişine dönmesi gerektiğini belirterek, boğazın uluslararası su yolu statüsünün korunmasının önemine dikkati çekti.

ABD'li müzakerecilerin İran'ın olası nükleer silah geliştirme faaliyetlerine odaklandığını ifade eden Gargaş, "İran'ın nükleer programı bizim ikinci ya da üçüncü öncelikli kaygımızdı, şimdi ise birinci kaygımız haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Gargaş, "İran'ın elindeki herhangi bir silahı kullanabilecek kapasitede olduğunu gördük." ifadelerini kullanarak bu konudaki endişesini de dile getirdi.

BAE'li yetkili Gargaş, 13 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise Körfez'deki Arap-İran ilişkilerinin çatışma ve anlaşmazlıklar üzerine kurulamayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
