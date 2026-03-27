Garip'in Kaçırılması: Şüpheli Yakalandı
Garip'in Kaçırılması: Şüpheli Yakalandı

Garip\'in Kaçırılması: Şüpheli Yakalandı
27.03.2026 21:09
'Garip' isimli köpek, Avcılar'da minibüsle kaçırıldı. Şüpheli V.Ç. gözaltına alındı.

Avcılar'da mahallenin maskotu olan 'Garip' isimli köpek, kulübesinin önünden servis minibüsüyle kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken köpeği çalan şüpheli V.Ç. (45) gözaltına alındı.

Olay, 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin boş arsada yaptığı kulübenin önünde bulunan 'Garip' isimli köpeğin yanına servis minibüsüyle bir kişi yanaştı. Gelen kişi, sahipsiz hayvana yiyecek verdi. Daha sonra köpeği kucağına alan şüpheli, köpeği minibüse bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin günlerce ortalıkta görünmemesi üzerine durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlığı fark etti. Mahalleli, çok sevdikleri Garip'i götüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek servis şoförünün kimlik bilgilerini tespit etti. 'Garip' isimli köpeği çaldığı belirlenen servis şoförü V.Ç., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde işten dönerken karşılaştığı köpeği araca aldığını ancak bir süre sonra bıraktığını söyleyen V.Ç., serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında 'Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

