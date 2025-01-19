Gassallık Mesleğine Yoğun İlgi: Elazığ'da Kurslar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gassallık Mesleğine Yoğun İlgi: Elazığ'da Kurslar Başladı

Geniş Video İzle

Elazığ'da düzenlenen gassallık kurslarına katılım her geçen gün artıyor. Manevi değerleri ön planda tutan bu meslek, özellikle 'Gassal' dizisinin popülaritesi sayesinde ilgi çekmeye devam ediyor. Kursiyerler, pratik deneyim ve teorik bilgi edinerek gassallık mesleğine adım atıyor.

19.01.2025 12:16  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gassallık mesleğine yoğun ilgi: Kurslara katılım her geçen gün artıyor

ELAZIĞ - Gassallık mesleği, manevi yönleri ve toplumsal ihtiyaçları nedeniyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Özellikle son dönemde popüler olan "Gassal" dizisinin etkisi ve Elazığ'da düzenlenen kurslar, bu mesleğe yönelimi arttırdı. Kursiyerler, hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanarak kutsal bir görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.

Son dönemde ekranlara gelen ve dikkat çeken Gassal dizisi, manevi değerlere olan ilgiyi artırarak gassallık mesleğine yönelimi hızlandırdı. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Gassallık Eğitimi Kursu' yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ve Mezarlıklar Müdürlüklerinin de katkılarıyla şu ana kadar 32 kişinin katıldığı kurs, mesleğe ilgi duyanlara önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezinde usta öğreticiler tarafından teorik bilgi alan kursiyerler, daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın ve erkek gassallar tarafından pratik deneyim elde etme şansı buluyor.

Kursiyerlerden Melike Ülkü Yıldırım, gassallık mesleğini tercih etme nedenlerini şu sözlerle anlattı:

"Gassallığı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri, manevi yönlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemiz bir deprem bölgesi olduğu için bu mesleği, bu görevi herkesin üstlenebilmesini istiyorum. İnsanların son görevlerinde en güzel şekilde onları sonsuzluğa yolcu etmeyi istiyorum. Arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel bir meslek ediniyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bu kursu da bize sağlayan Elazığ Belediyesine, Halk Eğitim Merkezi ve hocamıza çok teşekkür ediyorum"

Eğitim sonrası kursiyerlerle görüşen ve kursun amacına değinen Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise "Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüklerimiz ile birlikte oluşturmuş olduğu güzel bir kadroyla Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usta öğretilerinden de aldığımız destekle böylesine bir kursla İslami usullere göre, kefenleme öncesinde yıkama ve kefenleme işlemleri yapılması pratiği çalışmaları devam ediyor. Bu kurslara katılan kardeşlerimiz, kurs neticesinde sertifika da almış olacaklar" şeklinde konuştu.

Gassallık Mesleğine Yoğun İlgi: Elazığ\'da Kurslar Başladı
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güncel, Elazığ, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gassallık Mesleğine Yoğun İlgi: Elazığ'da Kurslar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
09:16 Menzil Cemaati’ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:33:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gassallık Mesleğine Yoğun İlgi: Elazığ'da Kurslar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.