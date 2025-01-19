Gassallık Mesleğine Yoğun İlgi: Elazığ\'da Kurslar Başladı

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Gassallık mesleğine yoğun ilgi: Kurslara katılım her geçen gün artıyor

ELAZIĞ - Gassallık mesleği, manevi yönleri ve toplumsal ihtiyaçları nedeniyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Özellikle son dönemde popüler olan "Gassal" dizisinin etkisi ve Elazığ'da düzenlenen kurslar, bu mesleğe yönelimi arttırdı. Kursiyerler, hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanarak kutsal bir görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.

Son dönemde ekranlara gelen ve dikkat çeken Gassal dizisi, manevi değerlere olan ilgiyi artırarak gassallık mesleğine yönelimi hızlandırdı. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Gassallık Eğitimi Kursu' yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ve Mezarlıklar Müdürlüklerinin de katkılarıyla şu ana kadar 32 kişinin katıldığı kurs, mesleğe ilgi duyanlara önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezinde usta öğreticiler tarafından teorik bilgi alan kursiyerler, daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın ve erkek gassallar tarafından pratik deneyim elde etme şansı buluyor.

Kursiyerlerden Melike Ülkü Yıldırım, gassallık mesleğini tercih etme nedenlerini şu sözlerle anlattı:

"Gassallığı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri, manevi yönlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemiz bir deprem bölgesi olduğu için bu mesleği, bu görevi herkesin üstlenebilmesini istiyorum. İnsanların son görevlerinde en güzel şekilde onları sonsuzluğa yolcu etmeyi istiyorum. Arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel bir meslek ediniyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bu kursu da bize sağlayan Elazığ Belediyesine, Halk Eğitim Merkezi ve hocamıza çok teşekkür ediyorum"

Eğitim sonrası kursiyerlerle görüşen ve kursun amacına değinen Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise "Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüklerimiz ile birlikte oluşturmuş olduğu güzel bir kadroyla Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usta öğretilerinden de aldığımız destekle böylesine bir kursla İslami usullere göre, kefenleme öncesinde yıkama ve kefenleme işlemleri yapılması pratiği çalışmaları devam ediyor. Bu kurslara katılan kardeşlerimiz, kurs neticesinde sertifika da almış olacaklar" şeklinde konuştu.