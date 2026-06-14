Gaudi'nin 100. Ölüm Yılı - Son Dakika
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Gaudi'nin 100. Ölüm Yılı

Gaudi\'nin 100. Ölüm Yılı
14.06.2026 12:52
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Antoni Gaudi, Barselona'da mimari mirasıyla anılıyor; UNESCO eserleriyle kente kimlik kazandırdı.

BARSELONA, 14 Haziran (Xinhua) -- Katalan Modernizmi akımının en büyük temsilcisi kabul edilen İspanyol mimar Antoni Gaudi vefatının 100. yılında anılıyor. Dünyanın en ünlü mimari başyapıtlarından bazılarında imzası bulunan Gaudi'nin 7 eseri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Gaudi'nin yaşadığı ve çalıştığı Akdeniz kenti Barselona, onun mimari vizyonunun gelişmesi için ihtiyaç duyduğu kültürel ve kentsel zemini hazırladı. Gaudi özgün eserleriyle kentin kimliğini dönüştürürken, yapıların büyük bölümü zamanla Barselona'nın kalıcı simgeleri haline geldi.

Günümüzde Gaudi ile Barselona arasındaki bağ, şehrin her yerinde açıkça görülüyor. Ünlü mimarın eserleri, kentin geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirine bağlamaya devam ederek dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi çekiyor ve Barselona'nın küresel imajını şekillendiriyor.

Kaynak: Xinhua

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