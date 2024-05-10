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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından yapay zeka ve hukuk sempozyumu düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Tezcan sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, akıl ve zekanın sıklıkla karıştırılan ancak farklı kavramlar olduğuna dikkat çekerek, "Yazdığım kitapta zekayla aklı ayırırım ben. Çünkü dünyada dualist bir düzen yani ikili yapı vardır. İyi var, kötü var, adil olan ve adaletsiz olan var. İnsanın dualitesi içindedir. Eğer zeka, aklın önderliğinde yol yürürse harika şeyler çıkar. Eğer akıl zekayı takip ederse bugünkü dünya çıkar. Bugünkü dünyayı icat eden zeki adamlardır. Keza bugün dünyanın rezilliği de yine zeki adamların işidir." değerendirmesinde bulundu.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, yapay zekanın hukuk alanında önemli değişimlere neden olduğunu ve bu değişimlerin etkili bir şekilde yönetilmesinin önemine vurgu yaparak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin küreselleşme sürecini ortaya çıkardığını ve bu süreç içerisindeki en kritik ve önemini koruyan başlıklardan birinin yapay zeka olduğunu belirtti.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tayfun Ercan ise şunları kaydetti:

"Gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir döneme giriyoruz. Bu durum insanın geleceği için oldukça endişe verici. Yapay zekanın yakın dönemde toplumsal düzeni derinden etkileyeceğini görmekteyiz. Yapay zeka olumlu etkileriyle beraber, eşitsizliğe, ayrımcılığa, kişisel verilerin korunması hakkının ihlaline neden olabilecek olumsuz durumlara da neden olacak. Bu sempozyum hukuk alanında yapay zekanın kullanımı konusunda bizlere derinlemesine bilgi edinme ve farkındalık kazanma fırsatı sunacak."