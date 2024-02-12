GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, RePEc platformunun başarılı ekonomistler listesinde yer aldı - Son Dakika
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GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, RePEc platformunun başarılı ekonomistler listesinde yer aldı

GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, RePEc platformunun başarılı ekonomistler listesinde yer aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, RePEc platformunun Ocak 2024'te yayınladığı listede yer aldı. RePEc platformu, ekonomistlerin akademik yayın sayıları, dergilerin etki faktörleri, atıf sayıları ve okunma sayıları gibi faktörleri değerlendirerek liste hazırladı. GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, 54. sırada yer aldı.

12.02.2024 16:27
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, "RePEc" (Research Papers in Economics) platformunun Ocak 2024'de yayınladığı ve dünyanın en başarılı ekonomistlerinin bulunduğu listede yer aldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, "RePEc"platformu 13 bin 986 ekonomistin akademik yayın sayıları, dergilerin etki faktörleri, yayınlara yapılan atıf sayıları ve yayınların okunma sayıları gibi faktörlerini değerlendirdiği liste hazırladı.

Geçtiğimiz ayda kamuoyuna sunulan ve 200 araştırmacının yer aldığı listede GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek de 54. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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