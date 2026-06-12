GAÜN Pediatrik EPS Ünitesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAÜN Pediatrik EPS Ünitesi Açıldı

GAÜN Pediatrik EPS Ünitesi Açıldı
12.06.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi, Pediatrik Elektrofizyolojik Çalışma Ünitesi'ni hizmete açtı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde kurulan Pediatrik Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) Ünitesi törenle hizmete açıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) üyesi iş insanlarının destekleriyle hayata geçirilen ünitenin açılışı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, sağlık alanındaki yatırımların toplumun yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, çocukların kendi şehirlerinde ileri teknolojiyle donatılmış merkezlerde sağlık hizmeti alabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Rektör Doğan da üniversite hastanesinin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, ünitenin kurulmasına katkı sağlayan kurum ve destekçilere teşekkür etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Osman Başpınar, çocuk kardiyolojisi alanında birçok girişimsel işlemin başarıyla uygulandığını, ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak EPS sisteminin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ayşe Sülü ise ilk vakaların başarıyla gerçekleştirildiğini, halk arasında "yakma" ve "dondurma" yöntemi olarak bilinen ritim bozukluğu tedavilerinin artık ünitede uygulanabildiğini kaydetti.

Bölgede yalnızca GAÜN Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmet verecek ünitenin, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da ileri düzey tanı ve tedavi imkanı sunması hedefleniyor.

Törene, GAÜN Genel Sekreteri Taner Akçacı, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Saygılı, GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Pediatrik EPS Ünitesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nurdan Açöldüm Nurdan Açöldüm:
    Gaziantep'te böyle önemli bir ünitenin açılması çok değerli çünkü çocuklara kalp hastalıkları konusunda daha iyi tedavi imkanı sağlanacak. 0 0 Yanıtla
  • Neşe Kaya Neşe Kaya:
    iyi güzel açıldı. ama işlese mi acaba. doktorlar yeterli mi bilmiyorum. yapılacak çok işi var hala. 0 0 Yanıtla
  • Ali Duva Ali Duva:
    vay be çocuklar için böyle modern bir ünitesi açıldı ya gaziantepte bu çok güzel olmuş doğrusu hamdolsun artık çocuklarımız burada tedavi görebilecek çok sevinçli bir haber bence emeği geçenlere çok teşekkür ederiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: GAÜN Pediatrik EPS Ünitesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.