GAVİ, Pakistanlı Senatör Dr. Sania Niştar\'ı yeni CEO olarak atadı

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVİ), Pakistanlı Senatör Dr. Sania Niştar'ın, kurumun yeni Üst Yöneticisi (CEO) olduğunu duyurdu.
GAVİ'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, Pakistanlı Senatör Niştar'ın kurumun yeni CEO'su olmasını onayladı.
Niştar, X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu gelişme dolayısıyla onur duyduğunu kaydetti.
Kurumun geçici CEO'su David Marlow'dan görevi devralacak Niştar'ın 18 Mart'ta çalışmaya başlayacağı aktarıldı.
Eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) mensubu olan Senatör Niştar, sosyal koruma ve yoksulluğun azaltılması konusunda Başbakanlığı döneminde Han'ın özel danışmanlığını yapmıştı.
2011-2014'te GAVİ'nin Değerlendirme Danışma Kurulu Başkanlığını yapan Niştar, 2016'da ittifakın yönetim kurulunun bağımsız üyesi olarak hizmet etmişti.
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