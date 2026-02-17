Gavur Gölü Yeniden Su Tutmaya Başladı

Kahramanmaraş'ta 1964 yılında sıtmayla mücadele ve tarım alanı kazanmak amacıyla kurutulan ve "Sağlık Ovası" adı verilen Gavur Gölü, son dönemde etkili olan kar ve yağmurun ardından yeniden su tutarak kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkoğlu ilçesi sınırlarında yer alan ve kurumadan önce yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Gavur Gölü, bölgede son haftalarda etkili olan kar ve yağmurun ardından yeniden su toplamaya başladı.

Sakarmeke ve ördek başta olmak üzere angut, su çulluğu, karabatak, mezgeldek, martı ve balıkçıl gibi çok sayıda kuş türüne yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapan göldeki kuş hareketliliği havadan görüntülendi.

Su kalıcı olursa göl yeniden üreme alanı olabilir

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, AA muhabirine, suyun kalıcılığının sağlanması halinde gölün yeniden önemli bir konaklama ve üreme alanına dönüşebileceğini söyledi.

Gavur Gölü'nün Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğunu belirten Cırık, kurutulmadan önce yaklaşık 450 kuş türünün kaydedildiğini, bunlardan 239'unun alanı konaklama veya mola noktası olarak kullandığını ifade etti.

Son yağışlarla birlikte gölün yeniden su tutmasının, bölgenin ekolojik açıdan hala güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini dile getiren Cırık, şunları kaydetti:

"Gölün yeniden su tutması, sadece kuşlar için değil, göl çevresindeki bitki ve diğer canlı türleri için de hayati önem taşıyor. Sulak alan olarak ekosistem dengesi açısından büyük katkı sağlıyor, yuvalama ve kuluçka döngülerinin sürdürülebilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki doğal yaşamın desteklenmesi açısından kritik. Kurutma ve drenaj çalışmaları, geçmişte habitat üzerinde uzun süreli etkiler bırakmış olsa da son yağışlarla birlikte gölün tekrar su tutması toparlanma potansiyelini gösteriyor. Ancak bu döngüyü kalıcı hale getirmek için su rejiminin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi şart."

Gölün yeniden su tutmasının yalnızca kuşlar için değil, çevredeki tarım alanları açısından da önemli sonuçlar doğurduğuna işaret eden Cırık, Gavur Gölü'nün su tutmasının bölgedeki toprak yapısını da olumlu etkilediğini vurguladı.

Sulak alanların toprağın nemini koruyan, yeraltı sularını besleyen ve yüzey sularının tutulmasını sağlayan doğal sistemler olduğunu aktaran Cırık, "Bu sayede tarım arazilerinde su seviyesi dengeleniyor, toprak adeta bir 'sünger' gibi davranarak bitki köklerinin suya erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca erozyonu azaltarak verimli üst toprak tabakasının korunmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.