Gavur Gölü Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gavur Gölü Yeniden Su Tutmaya Başladı

17.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Gavur Gölü, son yağışlarla kuşlara ev sahipliği yapıyor ve ekosistemi destekliyor.

Kahramanmaraş'ta 1964 yılında sıtmayla mücadele ve tarım alanı kazanmak amacıyla kurutulan ve "Sağlık Ovası" adı verilen Gavur Gölü, son dönemde etkili olan kar ve yağmurun ardından yeniden su tutarak kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkoğlu ilçesi sınırlarında yer alan ve kurumadan önce yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Gavur Gölü, bölgede son haftalarda etkili olan kar ve yağmurun ardından yeniden su toplamaya başladı.

Sakarmeke ve ördek başta olmak üzere angut, su çulluğu, karabatak, mezgeldek, martı ve balıkçıl gibi çok sayıda kuş türüne yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapan göldeki kuş hareketliliği havadan görüntülendi.

Su kalıcı olursa göl yeniden üreme alanı olabilir

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, AA muhabirine, suyun kalıcılığının sağlanması halinde gölün yeniden önemli bir konaklama ve üreme alanına dönüşebileceğini söyledi.

Gavur Gölü'nün Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğunu belirten Cırık, kurutulmadan önce yaklaşık 450 kuş türünün kaydedildiğini, bunlardan 239'unun alanı konaklama veya mola noktası olarak kullandığını ifade etti.

Son yağışlarla birlikte gölün yeniden su tutmasının, bölgenin ekolojik açıdan hala güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini dile getiren Cırık, şunları kaydetti:

"Gölün yeniden su tutması, sadece kuşlar için değil, göl çevresindeki bitki ve diğer canlı türleri için de hayati önem taşıyor. Sulak alan olarak ekosistem dengesi açısından büyük katkı sağlıyor, yuvalama ve kuluçka döngülerinin sürdürülebilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki doğal yaşamın desteklenmesi açısından kritik. Kurutma ve drenaj çalışmaları, geçmişte habitat üzerinde uzun süreli etkiler bırakmış olsa da son yağışlarla birlikte gölün tekrar su tutması toparlanma potansiyelini gösteriyor. Ancak bu döngüyü kalıcı hale getirmek için su rejiminin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi şart."

Gölün yeniden su tutmasının yalnızca kuşlar için değil, çevredeki tarım alanları açısından da önemli sonuçlar doğurduğuna işaret eden Cırık, Gavur Gölü'nün su tutmasının bölgedeki toprak yapısını da olumlu etkilediğini vurguladı.

Sulak alanların toprağın nemini koruyan, yeraltı sularını besleyen ve yüzey sularının tutulmasını sağlayan doğal sistemler olduğunu aktaran Cırık, "Bu sayede tarım arazilerinde su seviyesi dengeleniyor, toprak adeta bir 'sünger' gibi davranarak bitki köklerinin suya erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca erozyonu azaltarak verimli üst toprak tabakasının korunmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gavur Gölü Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:40:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Gavur Gölü Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.