Gayrettepe'de 29 kişinin öldüğü yangında eşini kaybeden Emine Kaya Baş, Kartal'da konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla Kartal'da düzenlenen mitingde işçiler iş cinayetlerine tepki gösterdi. Gayrettepe'de 29 kişinin öldüğü yangında eşini kaybeden Emine Kaya Baş, iş cinayetlerinin 'kader' denilerek geçiştirildiğini savunarak 'Bu bir kader değil' dedi.
(İSTANBUL) - DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" sloganıyla düzenlenen mitingde işçiler, iş cinayetlerine, güvencesiz çalışma koşullarına, yoksulluğa ve emek sömürüsüne tepki gösterdi. Gayrettepe Katliamı'nda yaşamını yitiren Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş, iş cinayetlerinin "fıtrat", "kader" ve "ihmal" denilerek geçiştirildiğini savunarak, "Buradan, bu meydandan haykırıyoruz: Bu bir kader değil! Bu bir fıtrat değil. Bunun adı iş cinayetidir, kitlesel işçi katliamıdır" dedi.
İstanbul Kartal'da düzenlenen mitingde, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden aileler, kadın işçiler, Filistinli sendika temsilcileri ve direnişteki işçiler konuştu.
Dilovası, Gayrettepe ve Tuğberk İmamoğlu Gemisi aileleri adına konuşan, Gayrettepe Katliamı'nda yaşamını yitiren Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş, 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'de bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Baş, yaşamını yitirenler arasında 17 yaşındaki çocuk işçilerin, evine ekmek götürmeye çalışan babaların ve geleceğini kurmaya çalışan gençlerin bulunduğunu belirtti.
Emine Kaya Baş, şunları söyledi:
"O gün orada çıkan yangın bir kaza değildi. Kaçış yollarının kapatıldığı, kapıların kilitlendiği, yanıcı ve patlayıcı maddelerle dolu, ruhsatsız ve denetimsizce çalıştırılan o labirentte 29 insanımız göz göre göre ölüme terk edildi. Aradan aylar, yıllar geçti. Bizler Silivri'de adliye koridorlarında adalet dilenirken sorumluların bir kısmı hala dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Denetim görevini yapmayanlar, ruhsat verenler, iş güvenliğini hiçe sayanlar hesap vermiyor. Ama biliyoruz ki bizim acımız tek değil. Bu ülkede işçinin canı patronun karından daha ucuz göründüğü sürece bu katliamlar bitmiyor."
Soma, Amasra, Torunlar İnşaat, Hendek, Dilovası ve Aliağa'da yaşanan iş cinayetlerini de hatırlatan Baş, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 mürettebatından 8'inin hala kayıp olduğunu belirtti. Baş, ailelerin 88 gündür yakınlarının naaşlarına ulaşmak için mücadele ettiğini, Ulaştırma Bakanlığı'nın ise arama çalışmalarını "bütçe yok" diyerek durdurduğunu belirtti.
Aliağa Habaş'ta yaşanan patlamada da 19 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Baş, "Sahibi bir gün bile tutuklanmadı, yalısında keyif sürüyor" dedi. İş cinayetlerinin "fıtrat", "kader" ve "ihmal" denilerek geçiştirildiğini söyleyen Baş, "Buradan, bu meydandan haykırıyoruz: Bu bir kader değil! Bu bir fıtrat değil. Bunun adı iş cinayetidir, kitlesel işçi katliamıdır" diye konuştu.
"BİZİ, BİR AVUÇ AVUKATLA SIRTLANLARIN ÖNÜNE ATIYORSUNUZ"
Emine Kaya Baş, Gayrettepe Katliamı davasının 2 Aralık'ta Çağlayan'da, Dilovası işçi katliamına ilişkin davanın ise 23 Mart 2027'de Kandıra'da görüleceğini belirterek, destek çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:
"Biz bir avuç aile, bir avuç avukatla bizi sırtlanların önüne atıyorsunuz. Biz tek başımıza mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ve her katliam sadece neyle sonuçlanıyor biliyor musunuz? Cezasızlıkla. Biz ölümle burun buruna geldik, sevdiklerimizi toprağa verdik. Niye biliyor musunuz? Bir hiç uğruna, bu patronların, bu düzenin kar hırsı yüzünden biz sevdiklerimizi kaybettik."
Davaların taksir veya bilinçli taksir kapsamında değil, olası kastla sonuçlanması gerektiğini savunan Baş, "Asıl adalet istiyorsanız bu mahkemelerden çıkacak. O yüzden sadece burada toplanmakla bitmiyor iş. Asıl bu mahkemeleri takip etmeniz ve adaleti oradan çıkartmanız gerekiyor" dedi.
KADIN İŞÇİLERDEN 2027 BÜTÇESİNE TEPKİ
Sendikalardan, meslek örgütlerinden, kadın örgütlerinden ve feminist örgütlerden kadınlar adına konuşan Dev Yapı-İş Sendikası Kadın Meclisi üyesi Derya Uluğ da kadınların artan yoksulluk, güvencesiz çalışma ve eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Pazar, market ve mutfaktaki temel ihtiyaçların karşılanmasında zorlandıklarını belirten Uluğ, "Kiralar, faturalar, ulaşım ve eğitim giderleri karşısında ücretlerimiz eriyor. Her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Asgari ücret temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Emekli olduğumuzda da yoksulluğun en ağır yükünü bizler taşıyoruz" diye konuştu.
Kadınların hem ev içi hem de ücretli emeklerinin sömürüldüğünü ifade eden Uluğ, geniş tanımlı işsizlik verilerine göre her iki kadından birinin işsiz olduğunu belirtti. Uluğ, kadınların bir yandan düşük ücretli, esnek ve güvencesiz işlerde çalışmaya mecbur bırakıldığını, diğer yandan çocuk, yaşlı ve hasta bakımının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.
Uluğ, şöyle konuştu:
"Kamusal bakım hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle kadınlar çalışma yaşamından koparken; kadınları güçlendirecek, ücretsiz kreş ve kamusal bakımı yaygınlaştıracak, şiddet gören kadınları destekleyecek politikalara, çocukların beslenme çantalarına kaynak ayrılmıyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Kreş, eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri lütuf değil, en temel insan haklarıdır. Bizleri yok sayan aile politikalarınızı asla kabul etmiyoruz. Kadınları yok sayan, yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştiren 2027 bütçesini kabul etmiyoruz."
Kadınların çalışma yaşamında ayrımcılık, düşük ücret, taciz ve şiddete maruz kaldığını belirten Uluğ, hamilelik nedeniyle işten çıkarmaların yaşandığını, doğum izninden dönen kadınların istifaya zorlandığını söyledi. İş yerlerinde kreş ve emzirme odalarının bulunmadığını ifade eden Uluğ, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin de hiçe sayıldığını kaydetti.
Dilovası'nda yaşamını yitiren kadın işçileri hatırlatan Uluğ, "İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve çalışma hayatı için en önemli gücümüz sendikalarımızdır" dedi. Uluğ, Temel Conta, Digel Tekstil, Polonez, TYH Tekstil ve Smart Solar'da sendikal hakları için mücadele eden kadın işçilere de selam gönderdi.
Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve erkek şiddetine de tepki gösteren Uluğ, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmamasının ve ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin uygulanmamasının bu politikaların parçası olduğunu söyledi.
Uluğ, kadınların taleplerini şöyle sıraladı:
"Güvenceli, düzenli, sendikalı istihdam; eşit ya da eş değerde işe eşit ücret, ücret şeffaflığı sağlansın. Toplumsal cinsiyet eşitliği tüm politikaların temeline alınsın. Ücretsiz, nitelikli ve kamusal kreşler yaygınlaştırılsın. Çocuk, yaşlı ve hasta bakım hizmetleri kamusal sorumluluk olarak üstlenilsin. Ebeveynlerin her biri için eşit süreli, ücretli ve devredilemez izin hakkı sağlansın. 2027 bütçesi toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden düzenlensin."
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasını, şiddete maruz kalan kadınlar için yeterli sayıda sığınak açılmasını isteyen Uluğ, ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ile 189 sayılı Ev İşçileri Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısı da yaptı. Uluğ, "Sömürülmediğimiz, yoksulluğa mahküm edilmediğimiz, şiddetin ve ayrımcılığın olmadığı, doğanın korunduğu, savaşın değil barışın egemen olduğu eşit ve özgür bir yaşam için mücadeleye devam edeceğiz. Kadın, yaşam, özgürlük! Jin, jiyan, azadi" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİNLİ SENDİKA TEMSİLCİSİNDEN PETROL SEVKİYATI TEPKİSİ
Filistin halklarıyla dayanışma günü dolayısıyla konuşan Gazze Petrokimya ve Gaz Çalışmaları Çalışanları Genel Sendikası ve Filistin İşçileri Genel Birliği Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Anas Raşed, Filistin işçi sınıfı ve sendikaları adına mitinge katılanlara selam gönderdi.
Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde yoksulluğa, yolsuzluğa, sosyal adaletsizliğe ve emperyalist savaş politikalarına karşı bir araya geldiklerini belirten Raşed, "Filistin'de sömürgeciliğe karşı olan mücadelemiz, dünyadaki tüm sömürü biçimlerine karşı olan mücadelenin temel ve ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda Türkiye halkının, işçi sınıfının ve sendikalarının Filistin halkının yanında samimiyetle duruyor olmasını takdir ediyoruz" dedi.
Raşed, Filistin Gençlik Hareketi, Filistin İçin Enerji Ambargosu ve Energy Embargo for Palestine tarafından uydu görüntülerine dayalı hazırlanan raporlara işaret ederek, Ticaret Bakanlığı'nın Mayıs 2024'teki ticaret yasağı kararından sonra da Ceyhan Limanı'ndan İsrail'in Aşkelon Limanı'na en az 77 petrol sevkiyatı yapıldığının ortaya konulduğunu öne sürdü.
Farklı limanlardaki ticaretin de gemi takip sistemlerinin kapatılması ve sevkiyat verilerinin manipüle edilmesi gibi yöntemlerle sürdürüldüğünün belirtildiğini aktaran Raşed, "Bu sevkiyatlar yalnızca ticari bir akış değildir. Bir yandan savaş araçlarına yakıt olurken diğer yandan Filistin'de hastanelerin ve en temel yaşam alanlarının enerjisiz kalmasına yol açmaktadır" diye konuştu.
Türkiye hükümetine İsrail'le ticareti tamamen durdurma çağrısı yapan Raşed, petrol akışının kesilmesi için toplumsal ve sendikal baskının büyütülmesi gerektiğini belirterek, "Emperyalist saldırganlığa, ablukaya ve yaptırımlara maruz kalan Küba, Lübnan, Yemen ve İran halklarıyla da dayanışma içindeyiz. Yaşasın halkların kardeşliği! Nehirden denize özgür Filistin. Yaşasın küresel intifada" dedi.
VOLVAC İŞÇİLERİNDEN SENDİKAL HAKLARI İÇİN DİRENİŞ
Volvac eylemindeki işçiler adına konuşan Kutay Yılmaz ise fabrikada 7 yıldır çalıştığını, sendikaya üye olduğu ve hakkını aradığı için işten çıkarılan 35 işçiden biri olduğunu söyledi.
İnsanca çalışma koşulları, emeklerinin karşılığı ve sendikalı bir gelecek istediklerini belirten Yılmaz, işverenin sorunları çözmek yerine önce 5, ardından 30 işçiyi işten çıkardığını ifade etti. Yılmaz, işten çıkarmalarda 25/2 maddesinin kullanıldığını ve bu yolla işçilerin tazminat ve işsizlik haklarının da ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyledi.
"Sendikaya üye olmak suç mu? Hakkını aramak ahlaksızlık mı? Alın terinin karşılığını istemek yüz kızartıcı bir davranış mı? Biz suç işlemedik, biz sadece hakkımızı istedik" diyen Yılmaz, direnişlerinin 35'inci gününde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bugün mücadelemizin 35. günündeyiz. Soğukta, yağmurda, çamurda buradayız. Çünkü bizim mücadelemiz sadece kendi ekmeğimiz için değil; çocuklarımızın geleceği ve bütün işçilerin hakları içindir. Biz bu fabrikaya yıllarımızı verdik. Bizi kapının önüne koyabilirsiniz ama haklı mücadelemizi susturamazsınız."
Volvac'ın sahibi Volkan Bilgiç ve yönetimine seslenen Yılmaz, "Biz sadaka istemiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. 35 işçinin emeğinin, alın terinin ve yaşadığı mağduriyetin hesabını soruyoruz. İşçi birleşirse güçlenir, işçi örgütlenirse kazanır, işçi susmazsa haklarını alır. Biz buradayız, direniyoruz ve geri adım atmıyoruz. Volvac'a sendika girecek, bunu istiyoruz. İnadına sendika, inadına DİSK diyorum" ifadelerini kullandı.
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