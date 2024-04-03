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Gayrettepe'deki gece klübünde yaşanan yangın felaketinin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Gayrettepe'deki gece klübünde yaşanan yangın felaketinin görüntüleri paylaşıldı

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İstanbul İtfaiyesi, Gayrettepe'deki gece klübünde çekilen ve yangın anlarını gösteren görüntüleri basınla paylaştı. Tadilat felaketi sonucu çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, ölenlerin cenazeleri de toprağa verilmeye başlandı.

03.04.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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29 kişinin can verdiği, 2 kişinin de yaralandığı Gayrettepe'deki gece klübünün içinden çekilmiş görüntüler İstanbul İtfaiyesi tarafından basınla paylaşıldı. Tadilat felaketi sonrası çekilen ve yangın anlarında içeride yaşananlardan izler taşıyan görüntüler izleyenleri ürpertti.

İstanbul'un Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın -1, -2. katlarında faaliyet gösteren bir gece klübünde tadilat sırasında dün öğle saatlerinde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili olarak soruşturma devam ederken, eğlence merkezinin son hali ise İstanbul İtfaiyesi'ne ait görüntülerle kamuoyu ile paylaşıldı. Tadilat felaketi sonrası çekilen ve yangın anlarında içeride yaşananlardan izler taşıyan görüntüler izleyenleri ürpertti.

GAYRETTEPE YANGININDA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLİYOR

Kaçak olduğu belirtilen tadilat sırasında can verenler de İstanbul başta olmak üzere değişik illerde toprağa veriliyor. Olayda yaşamını yitirenlerden Şivan Dolu Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Gayrettepe yangınında can verenlerin kimlikleri şöyle:

Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Alpan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gayrettepe'deki gece klübünde yaşanan yangın felaketinin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

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