Gaz Kaçağından Zehirlenen Bebek Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde mutfakta gaz kaçağından zehirlenen Salih B. (1) isimli bebek, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Diliskelesi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Hazal B., Salih B. isimli bebeğinin mutfakta hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, bebeğin mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Salih bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
