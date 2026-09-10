Gazeteci Ali Çağatay\'a tahliye kararı, TGC\'den açıklama geldi

(İSTANBUL)- İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteci Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla hakkında açılan davada, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmayı TGC Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç de izledi. Duruşmada savcı, Ali Çağatay'ın tutukluluğunun devamını istedi. Ancak hakim tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

TGC: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Duruşmayı izledikten sonra bir açıklama yapan TGC Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, üyemiz gazeteci Ali Çağatay'ın özgür kalmasını sevinçle karşılıyoruz. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmesini, basın ve ifade özgürlüğünü zedeleyen uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz " dedi.