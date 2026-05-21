Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi

21.05.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci Uludağ, tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Uludağ, "Dün nasıl girdiysem bugün de aynı iradeyle çıktım. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü tek bir silahımız var. O da kalemimiz ve bu kalemi asla elimizden düşürmeyeceğiz" dedi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" iddiasıyla 20 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün yapıldı. Uludağ'ın tahliyesine karar verilerek duruşma 18 Eylül'e ertelendi.

Uludağ, akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. 3 ay sonra özgürlüğüne kavuşan Uludağ, çıkışta meslektaşlarına açıklama yaptı. Buruk bir tahliye olduğunu belirten Uludağ, şunları söyledi:

"Ardımda Merdan Yanardağ'ı bıraktım. Her gün gördüğüm, konuştuğum meslek büyüğüm. Çıkmadan önce de gördüm, bir mesajın var mı dedim. 'Özgürlük ve demokrasi için direnmeye devam edeceğiz' dedi. O yüzden Türkiye'de tüm tutuklu gazeteciler tahliye olana kadar basın özgürlüğü için mücadeleye, halkın haber alma hakkı için mücadeleye devam edeceğiz. Ankara'da İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Aydın'da yeni tutuklanan Yeliz Ayaz, Pınar Gayıp, tüm tutuklu gazetecileri aldıktan sonra sevineceğiz. Bu arada başta İstanbul ve Ankara gazetecileri olmak üzere tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Başından beri dayanışma gösterdiler. Yine avukatlarım Tora Pekin ve Abbas Yalçın'a da teşekkür ederim. Onların emeğiyle belki bugün tahliye oldum. 90 günün sonunda bir bedel ödedik ama utanılacak bir gazetecilik yapmadık. O yüzden bu tutukluluk da bir yargı muhabiri olarak içeriyi görmek anlamında bana da büyük bir tecrübe oldu. İçerideki tutuklu ve hükümlüleri bir anlamda bu kritik dönemde Türkiye'nin cezaevi tarihine tanıklık ettim bir gazeteci olarak. Bu açıdan önemliydi. Dün nasıl girdiysem bugün de aynı iradeyle çıktım. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü tek bir silahımız var. O da kalemimiz ve bu kalemi asla elimizden düşürmeyeceğiz."

"GAZETECİLİĞİN BEDELİNİ ÖDETMEKTİ"

Meslektaşlarının sorularını da yanıtlayan Uludağ, "Bu süre senin bakımından gazeteciliğini sorgulama, 'Bana bunu yapıyorlar, ben artık bu şekilde habercilik yapmayayım' diye seni değiştirecek, düzeltecek, burnunu sürtecek bir sonuç üretti mi? Sen neden tutukluydun" sorularına "Bunu göreceğiz yakında. Bir, bugüne kadar yaptığımız gazeteciliğin bedelini ödetmekti. İkincisi, son 3 ayda Türkiye'de yargı alanında ne yaşandı ve ben bir yargı muhabiri olarak bunu neden içeride izlemek zorunda bırakıldım? Bu sorunun yanıtı sizin sorunuzla karşılıyor" yanıtını verdi.

"SÜRGÜN OLARAK GÖRÜYORUM"

Davaya ilişkin de Uludağ, "Davam Ankara'da, ailem Ankara'da, işim Ankara'da, dosya Ankara'da, atılan tvitler Ankara'da ama ben İstanbul'daydım. Bunu ben bir sürgün olarak görüyorum. Ankara'dan uzaklaştırma olarak görüyorum. Tabii ki bu sürecin en ağır bedelini ailem yaşadı, çocuklarım yaşadı. Onlar açısından zor oldu" ifadelerini kullandı.

Uludağ, meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:43:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Alican Uludağ Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.