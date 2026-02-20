Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı

20.02.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Dün akşam Ankara'daki evinde gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" ve "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddialarıyla re'sen soruşturma başlattı. Uludağ, dün akşam saatlerinde Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Gece saatlerinde de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Uludağ, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Uludağ'ın adliyedeki işlemlerini çok sayıda basın meslek örgütü temsilcisi, gazeteci, CHP Genel Başkan yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu isimler takip etti.

Kaynak: ANKA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:41:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.