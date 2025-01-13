Gazeteci Ebu Nebhan, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan'ın eşi Beraa Ziyad Abdulhafız Hamide, saldırılarda eşinin ailesinden 31 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk günlerinde evi hedef alınan Ebu Nebhan, ailesiyle Gazze'nin orta kesimindeki El-Cedid Mülteci Kampı'ndan yine Gazze'nin orta kesiminde yer alan Zevayide'ye gitmek zorunda kaldı.

Zevayide'de eşi ve çocuğunun yanı sıra diğer aile büyükleriyle birlikte çadırda kalmaya başlayan Ebu Nebhan, İsrail'in saldırılarından kurtulamadı.

İsrail ordusu, 10 Ocak'ta El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, sedyede yaralı bir kişinin bir evden yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görüldü.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabildi.

"15 aylık bir bebeğimiz var"

Ebu Nebhan'ın eşi Beraa Ziyad Abdulhafız Hamide (22), AA muhabirine, Filistinli gazeteci hakkında bilgi verdi.

Eşinin Kasım 1999 doğumlu henüz 25 yaşında olduğunu aktaran Hamide, daha önceleri Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki El-Cedid Mülteci Kampı'nda yaşadığını belirtti.

Hamide, "Said'le 15 aylık bir bebeğimiz var, ismi Enes. Çocuğumuz İsrail saldırıları başlamadan yaklaşık bir ay önce doğdu." dedi.

"İsrail saldırılarında Said'in ailesinden 31 kişi yaşamını yitirdi." diyen Filistinli kadın, eşinin kaybından dolayı çok ıstırap çektiğini; bu nedenle kayıplara ilişkin detaylı bilgi veremeyeceğini dile getirdi.

Said, torunu Rim'e vedasıyla akıllarda kalan Filistinli Halid dedenin yeğeni

Hamide, eşi Said'in ayrıca İsrail saldırısında öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim'e gözlerinin içini öperek "ruhumun ruhu" sözleriyle veda eden ve kendisi de 16 Aralık'ta İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Halid Nebhan Ebu Diya ile yakın akraba olduğunu aktardı.

Filistinli kadın "Halid dede, Said'in babasının amcası fakat komşu oldukları ve akrabalık bağları yakın olduğu için eşim ona hep 'amca' derdi. Ayrıca Halid dedeyle Said'in anne tarafından da akrabalıkları bulunuyor." dedi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Halid dedenin cenazesi sırasında Said'in sarıldığı hanımın da halası olduğunu belirten Hamide, Said'in halasının hala hayatta olduğu bilgisini paylaştı.

Hamide ayrıca Halid dedenin "Yedi Başak" isimli Türk insani yardım derneğinde çalışmalara katıldığını ve mezar taşında Türk bayrağı olduğunu ifade etti, derneğin mezar taşının yapımına destek olduğunu sözlerine ekledi.

"Çok güler yüzlü biriydi"

Arkadaşlarının aktardığına göre, henüz 25 yaşında İsrail saldırısının hedefi olan Filistinli gazeteci Ebu Nebhan, bölgedeki şartlar nedeniyle bebeğiyle dahi çok fazla zaman geçiremedi.

Ebu Nebhan'ın, bebeği Enes'i eşi Hamide'nin Avde Hastanesi'ne getirdiği zamanlarda kısıtlı şartlarda görebildiği, ailesiyle çadırda kalmaktan ziyade hastane çevresinde bulunduğu ifade edildi.

Filistinli kameraman, çevresi ve arkadaşları tarafından "çok güler yüzlü biri" olarak tanımlandı.