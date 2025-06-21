GAZETECİ Fatih Altaylı hakkında, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit 'içerikli sözler' yayınladığı iddiasıyla, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Soruşturma Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?