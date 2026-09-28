Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

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Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
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Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergin hakkında, yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci, müvekkilinin tutuklandığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Nefes Gazetesi Haber Koordinatörü Fatih Ergin, 27 Eylül akşamı evinden gözaltına alınmıştı. Ergin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği iddiasıyla işlem başlatıldığı bildirilmişti.

Gözaltı kararının, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili Ergin'in yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle verildiği aktarıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve savcılık işlemlerinin sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildiği bildirilmişti.

Akşam saatlerinde ise avukatı Sibel Sevinç Deveci, Ergin'in tutuklandığını duyurdu.

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