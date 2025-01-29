Gazeteci Gözaltılarında Siyasi Tepki

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(ANKARA) - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Son dönemde hız kazanan siyasallaşmış yargı operasyonlarıyla hedef alınan adalet, demokrasi ve halk iradesidir" denildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin sosyal medya hesabından gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin yaptıkları açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedef alınan sadece gazeteciler değil halkın habet alma hakkıdır. Hakikattir, ifade özgürlüğüdür. Toplumsal desteğini yitiren iktidar, yargıyı siyasallaştırarak, demokrasiden arta kalan ne varsa yok ederek, toplumu sindirerek gücünü korumaya çalışmaktadır. Bu güç toplama çabalarının bir parçası olarak son dönemde gazeteciler hedef alınmaktadır. Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması sıradanlaştırılmak istenmektedir. Daha yılın başında 6 gazeteci tutuklanmış, onlarca gazeteci hakkında soruşturma açılmış ve son olarak da HALK TV hedef alınarak üç gazeteci neredeyse canlı yayında gözaltına alınmıştır. Hedef alınan sadece gazeteciler değil, halkın haber alma hakkıdır, hakikattir, ifade özgürlüğüdür. Son dönemde hız kazanan siyasallaşmış yargı operasyonlarıyla hedef alınan adalet, demokrasi ve halk iradesidir. Hukuksuzluğu, baskıyı ve zulmü iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilmelidir ki, halktan büyük bir güç yoktur."