Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde anıldı

Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir\'in kurtuluşunun yıl dönümünde anıldı
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İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

Hasan Tahsin ve Milli Mücadele Kahramanlarını Yaşatma Derneğince, Konak Atatürk Meydanı'ndaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Derneğin başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919'da attığı ilk kurşunun bağımsızlık meşalesini yaktığını söyledi.

Anma programına eski ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'taki basın toplantısında ayakkabı fırlatmasıyla bilinen Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi'nin de katıldığını belirten Işıkhan, "Kendisine Uluslararası Hasan Tahsin Ödülü vereceğiz. Irak halkının onurunu koruyan, antiemperyalist tavrı ile Irak halkının sesi ve vicdanı olan gazeteci Muntazar ez-Zeydi'nin bu eylemi bize hiç yabancı gelmemiştir. Her ülkede işgale karşı direnecek mutlaka bir Hasan Tahsin vardır." ifadelerini kullandı.

Muntazar ez-Zeydi ise Hasan Tahsin'in emperyalizme karşı kalemi ve silahıyla direnen önemli bir simge olduğunu söyledi.

Kendisini Hasan Tahsin'in varisi gibi hissettiğini belirten Zeydi, "Şehit Hasan Tahsin, kalemini emperyalistlere karşı kullanan ilk gazetecidir. Bütün gazetecilerin yaptığı adanmışlıklar aslında Hasan Tahsin'i anlatıyor bize." dedi.

Kaynak: AA

Hasan Tahsin, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

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