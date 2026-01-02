Gazeteci Hüseyin Aykol'un Cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda Toprağa Verildi - Son Dakika
Gazeteci Hüseyin Aykol'un Cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda Toprağa Verildi

02.01.2026 15:25  Güncelleme: 16:47
Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol'un cenazesi, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılan törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi ve birçok siyasetçi katıldı.

(ANKARA) - Gazeteci- yazar Hüseyin Aykol'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazeteci- yazar Hüseyin Aykol için Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılan törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda cuma namazını takiben cenaze namazı kılındı. Aykol'un cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaza namazında, Aykol'un ailesi, yakınları ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, siyasetçi Sabahat Tuncer ve çok sayıda siyasetçi yer aldı.

Hüseyin Aykol, 1952'de Manisa'nın Salihli ilçesinde doğdu. İlkokulu Salihli'de okuduktan sonra orta öğrenimini parasız yatılı sınavıyla kazandığı İzmir Maarif Koleji'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürdü, son sınıfta siyasal faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

Aykol, yazarlık ve yayıncılık hayatanın 36 yılını fiilen basın sektöründe geçirdi. "Özgür Basın" geleneği içerisindeki çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Aykol, Özgür Gündem ve Yeni Yaşam gibi gazetelerin kadrosunda yer aldı. Aykol, hayatının yaklaşık 12 yılını cezaevinde geçirdi.

Kaynak: ANKA

