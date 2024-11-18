Gazeteci İlker Yağmur Taksi Kazasında Hayatını Kaybetti

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Beyoğlu'nda taksinin çarptığı gazeteci İlker Yağmur hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İlker Yağmur'a taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yağmur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İlker Yağmur, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan taksi şoförü Ersin A, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

İlker Yağmur'un cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Bakırköy, Florya'daki Basınköy Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.