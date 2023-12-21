Gazeteci Minibüs Sürücüsü Tarafından Darbedildi

SİİRT'te, motosikletiyle haber takibinden dönerken, iddiaya göre, önüne kıran minibüsün aynasına çarpan gazeteci Murat Orhan, sürücü tarafından darbedildi. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Orhan, sürücü İ.E.'den şikayetçi oldu.

Olay, dün öğleden sonra, Hükümet Bulvarı'nda meydana geldi. Gazeteci Murat Orhan, 56 AAE 569 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, park halindeyken, iddiaya göre, aniden hareket edip, sol şeride çıkan özel kargo firmasına ait, sürücü İ.E.'nin kullandığı 56 AK 365 plakalı minibüsün dikiz aynasına kolunu çarpıp kırdı. Çarpmanın ardından minibüs sürücüsü İ.E. tepki göstererek, araçtan inip Murat Orhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E., Orhan'ın burnuna kafa atıp yaraladı. Çevredekiler araya girip sürücüyü uzaklaştırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kontrolünde, burnunda kırık tespit edilen Murat Orhan, darp raporu alıp sürücü hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)