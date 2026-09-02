Gazeteci Özden Ünver İzmir'de 77 yaşında hayatını kaybetti, cenazesi Güzelbahçe'de
Deneyimli gazeteci Özden Ünver, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle İzmir'de 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeni Asır'da gazeteciliğe başlayan ve Anadolu Ajansı dahil birçok yerde çalışan Ünver için 4 Eylül'de Güzelbahçe'de cenaze töreni düzenlenecek.
Gazeteci Özden Ünver, 77 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Ünver için Güzelbahçe ilçesinde 4 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek.
İzmir'de 1949 yılında doğan Ünver, gazeteciliğe 1968'de Yeni Asır'da başlamış, Ticaret ve Ege Ekspres gazeteleri ile Anadolu Ajansında görev yapmıştı.
Kaynak: AA
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